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Обыски прошли в резиденции президента Перу

обыски в резиденции президента Перу, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 01:33 Фото: X(Twitter)/@SPRInforma
Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли в резиденцию президента Дины Болуарте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RPP со ссылкой на премьер-министра Густаво Адрианзена, правоохранители прибыли во дворец правительства для проведения обыска по так называемому делу Rolex в отношении Болуарте. Выяснилось, что она не указала свои наручные часы Rolex в декларации об имуществе.

"Все конфиденциально, позже прокуратура сообщит о том, что изъято", – заявил один из прокуроров Халви Колчадо.

К зданию также прибыли журналисты. Отмечается, что прокуроры прибыли в резиденцию после обыска в доме главы государства. Там им не открыли дверь, полицейским пришлось открыть ее с помощью тарана, однако Болуарте дома не оказалось.

Согласно опубликованной информации, санкцию на обыск выдал Верховный суд. До этого Генпрокуратура подала запрос в связи с предполагаемым преступлением, связанным с незаконным обогащением.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Перу Альберто Фухимори освободили из тюрьмы, где он отбывал 25-летний срок за коррупцию, нарушения прав человека и организацию массовых убийств. Его помиловали "по гуманитарным соображениям".

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