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В крематории Китая образовались очереди из-за вспышки коронавируса

коронавирус Фото: pixabay
В Китае наблюдаются очереди в крематории и похоронные бюро на фоне волны распространения коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies.

Утверждается, что на фотографиях видны очереди из автомобилей у похоронных бюро на окраине Пекина, а также в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу.

Сообщается, что снимки подтверждают сообщения в соцсетях о том, что похоронные бюро и крематории в Китае переполнены. Кроме того, китайские семьи рассказали, что ждут несколько дней, чтобы похоронить или кремировать своих близких.

О том, что крематории Китая оказались переполнены мертвыми телами из-за вспышки коронавируса, в конце декабря сообщил медицинский журнал Medical Xpress.

Рост числа инфицированных коронавирусом произошел в связи со снятием карантинных ограничений в стране.

Власти ослабили ограничения после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой нулевой терпимости к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.

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