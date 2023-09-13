Большие очереди образовались за проездными для школьников в Талдыкоргане

Родители школьников из Талдыкоргана жалуются на очереди за карточками AlemPay для бесплатного проезда детей. Вторые сутки у отделения "Казпочты" наблюдается большое количество людей, сообщает Zakon.kz

С нового учебного года чиновники внедрили обновленные правила проезда на автобусах Талдыкоргана. Теперь бесплатные проездные не будут выдавать в стенах школ областного центра, для этого родителям необходимо приобрести специальную карточку AlemPay.



Карточка стоит всего 400 тенге, но за ней образовались большие очереди после начала учебного года. В период летних каникул поставщик не смог организовать должное количество проездных для продажи.

"Летом не могли найти их в отделениях "Казпочты", теперь за ними такие очереди. Неужели нельзя сделать нормальный сервис, открыть доступ и в других отделениях. Это же кошмар, тут люди с маленькими детьми стоят по несколько часов", – говорит одна из родительниц Диана Калдыбекова.

В отделе образования Талдыкоргана сообщили, что проблему уже пытаются решить путем переговоров с поставщиком. Дефицита проездных нет, но рабочих рук в отделениях все же не хватает.





"Они могли бы продавать во всех отделениях "Казпочты", но опасаются некоторых рисков. Например, недобросовестные люди могут купить себе детские карточки и передвигаться на них по городу. Сейчас они реализуют карточки лишь в одном отделении, там проездной привязывают к ИИН школьника и регистрируют родителей. Мы уже провели переговоры, сейчас поставщики решают этот вопрос с очередями", – рассказал руководитель отдела образования города Жасулан Канагатов.

В Талдыкоргане на балансе отдела образования имеется 26 школ, в которых обучаются 34 тысячи учеников.