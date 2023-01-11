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Диетолог рассказала о вреде для здоровья супа-пюре

вред крем-супа Фото: pixabay
Супы, в которых компоненты перетерты до пюреобразного состояния, не стоит есть часто, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-диетолога Татьяны Рыкаловой, те же овощи в крем-супе не смогут принести столько пользы, как если бы их ели в свежем виде, сообщает Москва 24.

"Их питательная ценность снижается из-за технологии приготовления: подогрева и механического размельчения. А клетчатка разваривается и становится перевариваемой вместо нужной неперевариваемой".Татьяна Рыкалова

Кроме того, от теплового воздействия сложные углеводы в овощах превращаются в простые, а значит, повышается гликемический индекс продукта. К тому же такая мягкая пища не дает нагрузки на зубочелюстной аппарат, а его нельзя постоянно оставлять без работы.

При этом Рыкалова пояснила, что перетертые супы легко и быстро усваиваются, не нагружая органы пищеварения. Поэтому они подойдут во время обострения проблем со стороны ЖКТ и при простудных заболеваниях. К тому же кремообразное блюдо обладает приятным вкусом и может "подружить" с овощами даже тех, кто их не любит (прежде всего детей).

В этом случае большое значение имеет, какие ингредиенты входят в состав супа: варианты с обжаркой из овощей, ветчиной, плавленым сыром, на жирном бульоне или сливках сложно назвать полезными. Лучше отдавать предпочтение блюдам из запеченных или отварных овощей, мяса и на легких сливках или молоке.

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