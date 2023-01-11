В Алматы продолжается снегопад

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В обед 10 января в Алматы начался снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще день. В акимате города предоставили информацию по уборке снега на утро 11 января, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры города, для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы "В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега. В настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов". Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Всего, как уточнили в ведомстве, ночью на улицах города работали 360 человек и 460 единиц специальной техники, в том числе 204 подметально-уборочные машины.

Фото: пресс-служба акимата Алматы Снегопад продолжается. В городе выпало 15 см снега, в горной местности – 20-25 см, заключили в пресс-службе. Ранее синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы. Читайте также Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

Следите за новостями zakon.kz в: