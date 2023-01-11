В каких регионах выросли цены на ГСМ в декабре

По итогам декабря 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов выросла на 0,3% за месяц и на 2,5% за год, следует из данных Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего месячный рост цен ощущался в Актюбинской области: на 6,1%. Далее идут Мангистауская (+0,7%), Атырауская и Костанайская (+0,3% в каждом из регионов) области. В девяти регионах цены остались на уровне предыдущего месяца, а в Жетысуской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях стоимость ГСМ снизилась.



В годовой динамике сразу на 7,7% выросли цены на ГСМ в Восточно-Казахстанской области. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (плюс 7,5%) и Костанайская (плюс 7,3%) области. В Алматинской области цены остались на уровне предыдущего года. В Жамбылской, Улытауской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте наблюдалось незначительное удешевление в секторе.

В разрезе видов топлива бензин подешевел на 0,3% за год, при этом если бензин АИ-92 снизился в цене на 0,7%, то АИ-98 и АИ-95/АИ-96, напротив, подорожали на 0,7% и 1,8%, соответственно. Цена на дизельное топливо выросла сразу на 14,2% за год, пишет energyprom.kz.



Розничные цены на бензин в декабре 2022 года составляли 179 тенге за литр для АИ-92, 212 тенге – для АИ-95/АИ-96 и 234 тенге – для АИ-98. Литр летнего дизельного топлива в среднем по стране стоил 238 тенге, зимнего – сразу 586 тенге.

21 декабря Министерство энергетики подготовило поправки в приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.

