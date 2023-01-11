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Кому из гражданских служащих повысят зарплату на 20% в этом году

гражданским служащим повысят зарплату на 20% Фото: Zakon.kz
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, в 2023 году на 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих, сообщает Zakon.kz.

Так, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Как отметили в Минтруда, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих происходит поэтапно.

"Таким образом, в период с 2022 по 2025 год зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза", – заключили в ведомстве.

В Минтруда добавили, что повышение зарплаты гражданским служащим происходит в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны".

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