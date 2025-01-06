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Финансы

С 2025 года зарплата 600 тысяч казахстанцев вырастет на 20%

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 09:57 Фото: Zakon.kz
В 2025 году зарплата отдельных категорий гражданских служащих в Казахстане вырастет на 20%. С таким заявлением 6 января выступила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как:

  • бухгалтеры,
  • экономисты,
  • юристы,
  • архивариусы,
  • библиотекари,
  • музееведы,
  • лесники,
  • технический персонал и другие.

Таким образом, уточнили специалисты, в период с 2022 по 2025 год зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.

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Также напомним, что с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком, солидарной пенсии – на 8,5%, т. е. с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, известна сумма, которую выделят из бюджета на пенсии и пособия казахстанцев в 2025 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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