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ВВП Казахстана составил 3,1% по итогам прошлого года

Казахстан экономика рост итоги год Фото: primeminister.kz
На заседании правительства 11 января министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, что рост экономики в 2022 году составил 3,1%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра нацэкономики, несмотря на внешние негативные факторы, по итогам 2022 года экономика Казахстана достигла уверенного роста на уровне 3,1%.

"Рост в реальном секторе составил 3,2%, в сфере услуг – 2,5%. Положительные темпы роста зафиксированы в сферах строительства, сельского хозяйства, информации и связи, торговли, транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности".Алибек Куантыров

Он добавил, что в горнодобывающей промышленности темпы роста снизились на 1%. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,8%.

"По основным отраслям экономики объемы инвестиций увеличились в операциях с недвижимым имуществом на 15,4%, в сельском хозяйстве – на 6,9%, в транспорте и складировании – на 5,5%, а также в промышленности – на 5,6%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 14,2%".Алибек Куантыров

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Жетысуской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в Шымкенте и Астане.

19 октября 2022 года в правительстве Казахстана озвучивали прогнозы ВВП на 2023 - 2025 годы.

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