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Названы победители премии "Золотой глобус"

Стивен Спилберг на "Золотом Глобусе" Фото: Twitter/MoviesThatMaher
На церемонии награждения "Золотой глобус – 2023" собрались кинозвезды первой величины, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке выбрали победителей кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения прошла уже 80-й раз.

В последний раз церемонию отменили из-за скандала с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, но после ряда масштабных реформ она вернулась в расписание. 

Фильмы

  • Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Банши Инишерина";
  • Лучший режиссер: Стивен Спилберг ("Фабельманы");
  • Лучший сценарий: Мартин МакДона ("Банши Инишерина");
  • Лучший актер (драма): Остин Батлер ("Элвис");
  • Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт ("Тар");
  • Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео ("Все везде и сразу");
  • Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу");
  • Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки");
  • Лучший фильм на иностранном языке: "Аргентина, 1985";
  • Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо";
  • Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц ("Вавилон");
  • Лучшая песня: Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревет революция").

Сериалы

  • Лучший телесериал (драма): "Дом Дракона";
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия): "Начальная школа "Эбботт";
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: "Белый лотос";
  • Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер ("Йеллоустоун");
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея ("Эйфория");
  • Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");
  • Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");
  • Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред ("Выбывшая");
  • Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица");
  • Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер ("Озарк");
  • Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт").


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