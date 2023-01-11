Названы победители премии "Золотой глобус"

На церемонии награждения "Золотой глобус – 2023" собрались кинозвезды первой величины, сообщает Zakon.kz.

В Нью-Йорке выбрали победителей кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения прошла уже 80-й раз.

В последний раз церемонию отменили из-за скандала с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, но после ряда масштабных реформ она вернулась в расписание.

Фильмы

Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Банши Инишерина";

Лучший режиссер: Стивен Спилберг ("Фабельманы");

Лучший сценарий: Мартин МакДона ("Банши Инишерина");

Лучший актер (драма): Остин Батлер ("Элвис");

Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт ("Тар");

Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");

Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео ("Все везде и сразу");

Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу");

Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки");

Лучший фильм на иностранном языке: "Аргентина, 1985";

Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц ("Вавилон");

Лучшая песня: Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревет революция").

Сериалы

Лучший телесериал (драма): "Дом Дракона";

Лучший телесериал (мюзикл или комедия): "Начальная школа "Эбботт";

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: "Белый лотос";

Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер ("Йеллоустоун");

Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея ("Эйфория");

Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");

Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред ("Выбывшая");

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица");

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер ("Озарк");

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт").



