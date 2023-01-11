Названы победители премии "Золотой глобус"
Фото: Twitter/MoviesThatMaher
На церемонии награждения "Золотой глобус – 2023" собрались кинозвезды первой величины, сообщает Zakon.kz.
В Нью-Йорке выбрали победителей кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения прошла уже 80-й раз.
В последний раз церемонию отменили из-за скандала с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, но после ряда масштабных реформ она вернулась в расписание.
Фильмы
- Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Банши Инишерина";
- Лучший режиссер: Стивен Спилберг ("Фабельманы");
- Лучший сценарий: Мартин МакДона ("Банши Инишерина");
- Лучший актер (драма): Остин Батлер ("Элвис");
- Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшетт ("Тар");
- Лучший актер (мюзикл или комедия): Колин Фаррелл ("Банши Инишерина");
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Мишель Йео ("Все везде и сразу");
- Лучший актер второго плана: Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу");
- Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки");
- Лучший фильм на иностранном языке: "Аргентина, 1985";
- Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо";
- Лучший оригинальный саундтрек: Джастин Гурвиц ("Вавилон");
- Лучшая песня: Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревет революция").
Сериалы
- Лучший телесериал (драма): "Дом Дракона";
- Лучший телесериал (мюзикл или комедия): "Начальная школа "Эбботт";
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал: "Белый лотос";
- Лучший актер в драматическом сериале: Кевин Костнер ("Йеллоустоун");
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендея ("Эйфория");
- Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт ("Медведь");
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт");
- Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале: Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера");
- Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале: Аманда Сайфред ("Выбывшая");
- Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица");
- Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
- Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале: Джулия Гарнер ("Озарк");
- Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале: Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт").
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