Какая инфляция ожидает Казахстан в 2023 году — прогноз ЕАБР

Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз на 2023 год для Казахстана, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Аналитики банка ожидают рост ВВП Казахстана на 4,2% и инфляцию в 7,8%, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов отметил, что экономический рост в Казахстане в 2023 году может ускориться до 4,2%. Меры правительства по поддержке экономики, а также расширение производственных мощностей позволят нивелировать отрицательное влияние внешней среды. Также высокие темпы роста ожидаются в Армении — 4,2%, Кыргызстане — 3,5% и Таджикистане — 6,5%.



Аналитики ЕАБР также отметили, что инфляция в регионе останется высокой. Достаточно высокая инфляция в мировой экономике продолжит оказывать проинфляционное влияние.



По данным банка, влияние этих факторов будет постепенно ослабевать, и рост цен ощутимо замедлится. В Казахстане инфляция прогнозируется на уровне 7,8% в 2023 году. В Беларуси — 8%, в Армении — 4,6%, в Кыргызстане — 5,2%, в России — 6%, в Таджикистане — 6%.

По прогнозам ЕАБР, динамика курса тенге в 2023 году приобретет более стабильный характер и будет складываться в большей степени под действием фундаментальных факторов. Умеренное ослабление тенге ожидается в условиях сдержанного роста экспорта и повышения объемов импорта.

Инфляция в Казахстане выросла почти до 19% в октябре 2022 года. По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,6%, в годовом исчислении она выросла до 18,8%