В Нацбанке заявили об ослаблении курса тенге к доллару за прошлый год

11 января 2023 года на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал, что курс тенге к доллару в 2022 году ослаб на 7,1%, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, в 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.

"После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае. По итогам года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 7,1% - до 462,66 тенге за доллар". Галымжан Пирматов

Он добавил, что поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов, валютные интервенции Нацбанка в размере 1,4 млрд долларов.

"Волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках". Галымжан Пирматов

Глава Нацбанка заключил, что гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов.

Ранее эксперты дали прогнозы, что ждет финансовый рынок Казахстана в 2023 году.