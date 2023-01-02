Итоги и прогнозы: что ждет финансовый рынок Казахстана в 2023 году

Несмотря на снижение глобального инфляционного давления, на финансовом рынке 2023 год ожидается непростым. Правительство Казахстана уже расставило ориентиры. На что стоит обратить внимание и что ожидает нас в новом году – в материале Zakon.kz.

В мире глобальное инфляционное давление продолжает снижение. Согласно базовому сценарию Всемирного банка, в 2023 году глобальная инфляция снизится до 6,2%, причиной тому может стать улучшение ситуации в глобальных логистических цепочках поставок товаров. Однако в новом году все же возможны сбои в цепочках поставок, а потенциальные скачки цен на энергоносители и ограниченность трудовых рынков все еще остаются в списках основных рисков и могут ускорить рост цен в 2023 году и увеличить число заимствований на внешних рынках. Что же касается Казахстана, то по сценарию Нацбанка РК в конце 2022 года уровень инфляции ожидался на уровне 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года.

"Рост инфляционного давления вызвал быстрое и синхронное ужесточение денежно-кредитных условий центральных банков в мире. Агрессивное повышение ставки ФРС США привело к укреплению доллара США до максимума за последние 20 лет, оказывая давление на валюты развивающихся стран", – отметил глава Нацбанка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства в начале декабря 2022 года.

Тем не менее под этим кризисным давлением экономика Казахстана продолжает развиваться. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке страны финрегулятор планирует продолжить реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики и попытаться снизить уровень инфляции до 11-13%.

Защита тенговых вкладов

Повышая доверие населения к нацвалюте, Нацбанк РК совместно с правительством реализует Программу защиты тенговых вкладов, которая предусмтривает начисление компенсаций по депозитам физлиц в тенге. Увеличен и максимальный размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге – с 15 млн до 20 млн тенге.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) уже утвердил предельные ставки вознаграждения на февраль 2023 года. Конечно, каждый банк второго уровня (БВУ) самостоятельно принимает решение об изменении ставок по своим депозитным продуктам. Но предельные ставки по депозитам, в зависимости от их вида и срока, все же утверждены КФГД.

Таким образом, по категории "Несрочные депозиты":

– по вкладам без пополнения – в январе предельная ставка вознаграждения предусмотрена в размере 16,3%, в феврале – 16,3%;

– по депозитам с пополнением – и в январе, и в феврале предусмотрена ставка 16,3%.

По категории "Срочные депозиты" предельная ставка вознаграждения предусмотрена в следующем:

– по депозитам без пополнения – за 3 и 6 месяцев в январе и феврале 2023 года – 17,3%;

– по депозитам без пополнения – за 12 месяцев в январе и феврале 2023 года – 14,8%;

– по депозитам без пополнения – за 24 месяца в январе и феврале 2023 года – 10,7%;

– по депозитам с пополнением – за 3 и 6 месяцев в январе и феврале 2023 года – 16,8%;

– по депозитам с пополнением – за 12 месяцев в январе и феврале 2023 года – 14,5%;

– по депозитам с пополнением – за 24 месяца в январе и феврале 2023 года – 10,5%.

По категории "Сберегательные депозиты" предельная ставка вознаграждения предусмотрена в следующем:

– по депозитам без пополнения – за 3 и 6 месяцев в январе и феврале 2023 года – 18,3%;

– по депозитам без пополнения – за 12 месяцев в январе и феврале 2023 года – 16,9%;

– по депозитам без пополнения – за 24 месяца в январе и феврале 2023 года – 14,3%;

– по депозитам с пополнением – за 3 и 6 месяцев в январе и феврале 2023 года – 17,8%;

– по депозитам с пополнением – за 12 месяцев в январе и феврале 2023 года – 15,7%;

– по депозитам с пополнением – за 24 месяца в январе и феврале 2023 года – 13,5%.

1 января 2023 года завершился срок подачи заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам, открытым до 23 февраля 2022 года включительно. По информации заместителя председателя КФГД Алмаза Кудайбергенова, большинством БВУ эта услуга была реализована в мобильных приложениях, либо на сайте БВУ.

"Выплаты компенсации начнутся после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке", – говорит Алмаз Кудайбергенов.

По статистике КФГД, 71% счетов, претендующих на получение премии. – это депозиты с суммой менее 100 тысяч тенге. Однако в КФГД отметили, что вне зависимости от размера премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие Правилам программы.

Изменится ли валютная политика?

В своем последнем отчете за 2022 год "Перспективы развития мировой экономики"

Международный валютный фонд прогнозировал, что 2023 год для экономик большинства стран окажется тяжелее предыдущего. МВФ связывает это прежде всего с тем, что три основных кита мировой экономики – США, Европа и Китай – столкнутся с замедлением роста и ослаблением активности. По словам главного исполнительного директора МВФ Кристалины Георгиевой, Международные валютный фонд еще в октябре прошлого года понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году до 2,7%. Для сравнения, в июле прошлого года эксперты озвучивали рост мирового ВВП на 2,9%.

Как отмечает Кристалина Георгиева, наибольшей устойчивостью обладает экономика США. А вот по Еврозоне тяжело ударила война в Украине.

"Половина ЕС будет в рецессии. Китай продолжит замедляться и далее, 2023 год для КНР будет сложным", – прогнозирует Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор МВФ.

Международные эксперты финансового рынка также ожидают начала снижения инфляции на мировых рынках в 2023 году. Ожидается, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции, а процентные ставки достигнут 4-5% в первой половине 2023 года. Прогнозируется, что инфляция в Китае достигнет 2,5% в 2023 году. Инфляционные риски в Еврозоне возросли в основном из-за роста цен на энергоносители. Ожидается, что крупнейшие страны ЕС с высокой зависимостью от импорта энергоносителей столкнутся с более резким ростом цен при прогнозируемой инфляции на уровне 6,6% в Германии в 2023 году и 3,5% и 3,8% – в Италии и Испании, соответственно. Лишь во Франции, по прогнозам экспертов, инфляция снизится до 3,5% в 2023 году. Вместе с тем не исключено, что в новом году ценовое давление, связанное с энергоносителями, в Еврозоне усилится, поскольку фискальные меры, направленные на ограничение роста цен на энергоносители для домашних хозяйств, истекли к концу 2022 года.

Казахстан, чья экономика плотно завязана с глобальным экономическим рынком, тоже вынужден будет балансировать и прежде всего придерживаться режима гибкого курсообразования, тем самым способствовать повышению эффективности своего валютного рынка и сохранять международные резервы.

По словам главы финрегулятора Галымжана Пирматова, в 2022 году серьезную поддержку тенге оказали продажи валютной выручки субъектам квазигосударственного сектора, которые составили 4,8 млрд долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в размере 3,9 млрд долларов и валютные интервенции НБРК в объеме 1,4 млрд долларов.

Ожидает регулятор и рост показателей импорта товаров в 2023 году. По статистике за 9 месяцев 2022 года импорт товаров вырос на 16% до 34,6 млрд долларов. Это оказалось выше ожиданий регулятора на 1,2 млрд долларов.

"В связи с этим ожидаемый импорт товаров по платежному балансу был пересмотрен в сторону повышения до 48,9 млрд долларов в 2022 году и до 51,3 млрд долларов в 2023 году. Последнее же и повлияло на резкое снижение профицита в 2023 году", – говорит Акылжан Баймагамбетов, заместитель председателя Нацбанка РК.

В 2023 году за счет ожидаемого роста цен экспортных сырьевых товаров, таких как нефть, металлы, уран и зерновые, ожидается профицит текущего счета платежного баланса в профицитную зону и постепенное его сокращение до 1,9 млрд долларов, в 2024 году – 1,2 млрд долларов и 0,6 млрд долларов в 2025 году. Для сравнения, в августе-сентябре Нацбанк РК прогнозировал профицит текущего счета платежного баланса в размере 7 млрд долларов в 2022 году с последующим ростом до 7,5 млрд долларов в 2023 году.

Согласно базовому сценарию экспорт товаров в 2023 году останется на уровне 2022 года, составив 84,9 млрд долларов. Под базовым сценарием подразумевается то, что средняя цена на нефть марки Brent достигнет уровня 90 долларов за баррель в 2023 году. При этом нефтяной экспорт вырастет на 0,4 млрд долларов до 47,1 млрд долларов в 2023 году за счет ожидаемого роста объемов добычи. Таким образом, доля нефти в общем экспорте по-прежнему продолжает занимать превалирующую долю свыше 50%. Ненефтяной экспорт по прогнозам Нацбанка РК останется на уровне прогнозируемого 2022 года, увеличившись на 0,3 млрд долларов до 37,9 млрд долларов в 2023 году.

Вывод в этой связи неутешителен – Казахстан продолжает делать ставку на экспорт сырьевых товаров, импортируя готовую продукцию, оставляя всю добавленную стоимость за рубежом и при этом импортируя чужую инфляцию.

Вместе с тем на конец 2022 года валовые международные резервы составили 89,7 млрд долларов. Активы Нацфонда увеличились до 55,8 млрд долларов в связи с восстановлением цены на нефть и, соответственно, высоких поступлений в размере 6 трлн тенге, в том числе 9,8 млрд долларов в иностранной валюте.

Что касается решений Нацбанка по базовой ставке, то в 2023 году финрегулятор планирует принять 8 решений, 4 из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда. Ближайшее решение по базовой ставке будет объявлено уже 13 января. Казахстанские эксперты, участвующие в опросах Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), ожидают повышение базовой ставки до 17,5%. Напомним, 5 декабря 2022 года Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.

Если говорить о курсе тенге, то по прогнозам экспертов АФК, в начале 2023 года курс американской валюты по отношению к тенге может вырасти до 487,1 тенге за доллар.

Эксперты, опрошенные Zakon.kz, также прогнозируют в 2023 году колебание курса тенге в коридоре 470-480 тенге за доллар. Свой прогноз эксперты связывают прежде всего с высоким уровнем инфляции, которая, по их мнению, сохранится на уровне 14-16%, а также со следующими факторами: колебаниями цены на нефть, курсом российского рубля, ставками ФРС США и геополитической ситуацией в мире.

Александр Сергеев



