Аэропорт Астаны заявил о задержке 23 рейсов

11 января на вылет и прилет в Международном аэропорту Астаны задерживаются 23 рейса. Также, по данным пресс-службы воздушной гавани, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 10:00 на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет – 9 рейсов. Причина – позднее прибытие воздушного судна". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Отмечено, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

"Актуальную информацию пассажирам необходимо узнавать в call-центрах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта вылета и прилета", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана введено временное ограничение движения: режим вводится на 52 участках автодорог республиканского значения в связи с сильными морозами.