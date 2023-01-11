Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев

Указом главы государства от 2 января 2023 года утвержден Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК, сообщает Zakon.kz.

Цель Кодекса – установление единых требований к поведению сотрудников с учетом особенностей правоохранительной службы и ограничений, связанных с ее прохождением.

Кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы, доверия граждан к государству, формированию высокой культуры взаимоотношений на правоохранительной службе и созданию атмосферы добропорядочности, обеспечить единую нравственно-моральную основу поведения сотрудников, повысить эффективность выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, а также направлен на предупреждение случаев неэтичного поведения сотрудников.

В документе говорится, что, являясь представителями власти, сотрудники должны быть верными присяге, глубоко осознавать свою личную ответственность перед обществом и государством и быть приверженными проводимой государственной политике.



Указывается, что требования служебной этики, установленные настоящим Кодексом, обязательны для всех сотрудников. Лицо после поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы должно в трехдневный срок ознакомиться в письменной форме с текстом Кодекса.

К специальным этическим принципам правоохранительной службы относятся:

офицерская честь – главное внутреннее достоинство сотрудника, его доблесть, благородство души и чистая совесть, репутация честного сотрудника, доброе имя, личный авторитет, которые проявляются в верности гражданскому и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам;

высокая нравственность – осознание значения понятия чести для себя и подчиненных, повышенное чувство справедливости, моральная чистота и духовность, осмысленное отношение к профессиональным обязанностям как к обязанностям в высшей степени общественно-полезным и необходимым;

доброжелательность – доброе отношение к человеку и гражданину, готовность содействовать их благополучию, при общении с людьми исходить из непредвзятой личностной установки;

самодисциплина – способность принимать решения и осуществлять действия независимо от эмоционального состояния;

гуманность – человечность, готовность прийти на помощь, никогда не использовать сложившуюся ситуацию и беспомощность пострадавших в корыстных целях, признание за каждым, без исключения, человеком общечеловеческих прав.

Сотрудники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, должны:

неукоснительно соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты РК, чтить и уважать государственные символы республики;





бороться с любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав;



способствовать своими действиями укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан и общества к институтам государства;



обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;



уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;



не допускать совершения действий, способных дискредитировать РК, государственную власть, правоохранительный орган, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;



способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального и межконфессионального согласия в стране;



уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;



постоянно повышать профессиональную квалификацию, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;



постоянно помнить, что пользу обществу может принести только подготовленный и квалифицированный сотрудник, повышать свою квалификацию, совершенствоваться путем профессиональной подготовки, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, на службе грамотно использовать передовой опыт;



быть скромным, исключать коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;



избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника;



быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;



обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;



использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.



Кодекс также предусматривает требования к сотрудникам при осуществлении публичных выступлений и ответственность сотрудников за нарушение требований кодекса.

В частности, говорится, что не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:

не соответствует основным направлениям политики государства;

раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;

содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, госслужащих, физических и юридических лиц.

Текст Кодекса размещается в зданиях правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК в местах, доступных для всеобщего обозрения.

