Токаев утвердил перечень должностей правоохранительных органов, подлежащих ротации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 октября 2025 года "Об утверждении перечня руководящих должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты РК, подлежащих ротации, и Правил их перемещения, сообщает Zakon.kz.

В перечень должностей, правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подлежащих ротации, включены:

Генеральная прокуратура РК

Руководитель Аппарата генерального прокурора;

Начальник Службы Генеральной прокуратуры;

Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;

Заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры;

Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;

Первый проректор Академии;

Проректор Академии;

Председатель Комитета;

Первый заместитель председателя Комитета;

Заместитель председателя Комитета;

Начальник территориального и приравненного к нему органа Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;

Заместитель начальника территориального и приравненного к нему органа Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;

Главный транспортный прокурор;

Первый заместитель Главного транспортного прокурора;

Заместитель Главного транспортного прокурора;

Региональный транспортный прокурор;

Прокурор области и приравненный к нему прокурор (городов республиканского значения и столицы);

Первый заместитель прокурора области и приравненного к нему прокурора (городов республиканского значения и столицы);

Заместитель прокурора области и приравненного к нему прокурора (городов республиканского значения и столицы);

Районный и приравненный к нему (городской, межрайонный, а также специализированный) прокурор.

Агентство РК по финансовому мониторингу

Руководитель Аппарата Агентства;

Руководитель Департамента Агентства;

Руководитель Департамента экономических расследований по городу Астане, Алматы, Шымкенту, области;

Заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Астане, Алмате, Шымкенту, области.

Министерство внутренних дел РК

Руководитель Аппарата Министерства внутренних дел;

Начальник Департамента Министерства внутренних дел;

Председатель Комитета;

Заместитель председателя Комитета;

Начальник Департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте;

Первый заместитель начальника Департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте;

Заместитель начальника Департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте;

Начальник городского, районного, линейного управления (отдела) полиции Департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте;

Начальник Департамента уголовно-исполнительной системы области, города республиканского значения и столицы;

Заместитель начальника Департамента уголовно-исполнительной системы области, города республиканского значения и столицы;

Начальник высшего учебного заведения Министерства внутренних дел;

Заместитель начальника высшего учебного заведения Министерства внутренних дел.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Председатель Комитета противопожарной службы;

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы;

Председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций;

Первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы;

Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы;

Начальник городского, районного (районного в городе) управления по чрезвычайным ситуациям Департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы.

Ротация сотрудников осуществляется на плановой основе по решению руководителя правоохранительного органа и органа гражданской защиты один раз в три года.

При этом указанный срок не возобновляется при переназначении сотрудников на равнозначные ранее занимаемым должностям после реорганизации государственного органа, изменения структуры либо переименования должностей, а также в случае возложения на сотрудников дополнительных функциональных обязанностей без изменения занимаемой должности.

В срок для проведения ротации не включается период отсутствия сотрудника на работе более двух месяцев подряд в связи с выходом в учебный отпуск или отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Ротация сотрудников осуществляется путем перемещения на вакантные или временно вакантные должности либо между сотрудниками, указанными в Перечне руководящих должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты РК, подлежащих ротации.

Ротация производится по одной из следующих схем:

межуровневая ("центр – регион", "регион – центр");

межрегиональная ("регион – регион");

межсекторальная ("центр – центр").

Назначение сотрудника на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, а также с которой он был перемещен на другую должность или освобожден от должности в связи с отказом от ротации, допускается не ранее чем через один год со дня его ротации на другую должность, перемещения или освобождения, если президентом РК или Администрацией президента РК не будет принято иное решение в отношении сотрудников.

Ротация проводится в целях обеспечения более эффективного использования профессионального потенциала при прохождении службы в правоохранительных органах и органах гражданской защиты.

Ротация, связанная с переездом в другой населенный пункт должностных лиц, имеющих (являющихся опекунами) детей с инвалидностью, в том числе усыновленных (удочеренных), или на иждивении которых находятся члены семьи, постоянно проживающие с ними и имеющие инвалидность первой или второй группы, либо родитель – пенсионер по возрасту, допускается только с письменного согласия данных должностных лиц. Указанные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

В случае отказа от ротации, связанной с переездом в другой населенный пункт, сотрудникам данной категории предлагается должность не ниже ранее занимаемой в этом же населенном пункте либо по решению руководителя правоохранительного органа и органа гражданской защиты срок пребывания в должности продлевается до трех лет.

По истечении максимального срока пребывания в должности сотруднику предлагается должность в этом же населенном пункте с учетом результатов его деятельности, профессиональных качеств, стажа правоохранительной службы.

В случае отказа от предложенной должности сотрудник освобождается от занимаемой должности и зачисляется в распоряжение правоохранительного органа и органа гражданской защиты для решения вопроса о его дальнейшем прохождении службы.

Указывается, что сотрудникам, подлежащим ротации, на период исполнения должностных обязанностей предоставляется служебное жилье без права приватизации.

Ротация сотрудников, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом или по согласованию с ним, а также по согласованию с Администрацией, осуществляется по согласованию с президентом или Администрацией.

Ротация сотрудников осуществляется при условии их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к категориям должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты.

Перемещение по службе лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава в порядке ротации осуществляется на равнозначные должности.

Основанием для ротации сотрудников является годовой план ротации сотрудников, занимающих руководящие должности в правоохранительных органах и органах гражданской защиты, утверждаемый руководителем правоохранительного органа и органа гражданской защиты по представлению кадровых служб.

Ежегодно до 1 октября уполномоченные руководители вносят в кадровые службы предложения по плану ротации.

Ежегодно до 1 ноября кадровой службой формируется и вносится на утверждение руководителя правоохранительного органа и органа гражданской защиты план ротации на предстоящий год.

Кадровая служба ознакамливает сотрудников, подлежащих ротации, с планом ротации под подпись.

При проведении ротации сотрудников, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом или по согласованию с ним, а также по согласованию с Администрацией, руководитель правоохранительного органа и органа гражданской защиты направляет в Администрацию:

представление на сотрудника (с указанием основания ротации);

послужной список сотрудника с фотографией (с указанием сведений о прохождении обязательной специальной проверки);

автобиографию сотрудника.

Материалы в Администрацию направляются в срок не позднее 30 календарных дней до наступления срока ротации.

Решение президента республики о назначении на должность оформляется распоряжением.

Акт о назначении сотрудника на должность объявляется сотруднику в течение трех рабочих дней со дня его издания.

Указ вводится в действие с 15 ноября 2025 года.