Токаев назначил послов в трех странах

Фото: Telegram/pressmfakz

11 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах - Испании, ЮАР и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

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