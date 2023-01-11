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Токаев назначил послов в трех странах

Токаев назначил послов в трех странах Фото: Telegram/pressmfakz
11 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах - Испании, ЮАР и Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Акорды, указами главы государства:

  • Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;
  • Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;
  • Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

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