Токаев назначил послов в трех странах
Фото: Telegram/pressmfakz
11 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах - Испании, ЮАР и Норвегии, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется на сайте Акорды, указами главы государства:
- Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;
- Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;
- Турсунов Адиль Капанулы назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
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