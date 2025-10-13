Назначены послы Казахстана в трех странах

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах: Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории, а также Тунисе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие документы 13 октября 2025 года опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Так, указами главы государства:

Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Словения;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Батрашев Даулет Касекенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству;

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике Ахметов Ануарбек Серикович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Тунис по совместительству.

Алтай Абибуллаев

Родился 23 января 1974 года в Кызылординской области. Окончил Институт международных отношений факультета политологии и журналистики Варшавского университета, Польша (1997, магистр международных отношений, специалист в области международных политических и экономических отношений). Дипломатический ранг: чрезвычайный и полномочный посланник II класса (28.06.2022).

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал референтом, атташе Министерства иностранных дел РК (1997-1999). С 1999 по 2013 год занимал должности секретаря, советника, советника-посланника, временного поверенного и зампредседателя КМИ МИД РК, председателя Комитета международной информации и официального представителя МИД РК.

Затем был официальным представителем – замдиректора СЦК при президенте РК (01.2013-04.2014), зампредседателя Агентства РК по связи и информации (04.2014-08.2014), членом Совета директоров Республиканской газеты "Егемен Қазақстан" и АО "РТРК "Казахстан" (2014), послом по особым поручениям, официальным представителем МИД РК (04.2015-05.2016), послом РК в Польше (05.2016-02.2017), проходил курсы на соискание ученой степени кандидата политических наук PhD в Варшавском Университете (2017-2019).

Также занимал должность председателя правления, члена СД НАО "Центр по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога" (06.2019-01.2021), посла по особым поручениям МИД РК (01.2021-30.03.2022), посла РК в Хорватии (30.03.2022-24.03.2023), посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории (31.10.2022-24.03.2023), преподавателя польского университета WSB Merito (2024, Варшава).

До назначения послом РК в Словении был сотрудником и директором по GR KMG Rompetrol (2023-2025, Румыния).

Даулет Батрашев

Родился 1 августа 1971 года. Окончил Казахский политехнический институт им. К. Сатпаева, Дипломатическую академию МИД РК. Дипломатический ранг: чрезвычайный и полномочный посланник І класса.

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал с должности референта-переводчика Секретариата координационного совета МАД "Невада-Семипалатинск". Затем был замдиректора по внешнеэкономическим связям производственно-коммерческого центра "Поршень-комплект"; специалистом, старшим специалистом Международного отдела Аппарата президента РК; атташе посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии; вторым, первым секретарем Секретариата министра, советником министра иностранных дел РК.

Также занимал должность помощника премьер-министра РК, руководителя Аппарата МИД РК, генерального консула в Амстердаме, временного поверенного в делах РК в Королевстве Нидерландов, послом по особым поручениям МИД РК, советником председателя Сената Парламента РК, советником-посланником посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, послом РК в Румынии (09.2014-09.2019), послом РК в Португалии (09.2019-05.01.2025).

До назначения послом РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству с января 2025 года был послом РК в Хорватии.

Ануарбек Ахметов

Родился 11 мая 1977 года в Экибастузе. Окончил Казахскую Государственную академию управления (Университет "Нархоз", 1998) по специальности "Экономист-международник" (с отличием, красный диплом), Институт делового администрирования Сорбонского университета (Париж, Франция, 2010).

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал с должности референта Управления Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК (07.1998-03.1999). С 1999 по 2020 год был атташе посольства РК в Японии, третьим и вторым секретарем посольства РК в Японии, советником Центра ОБСЕ МИД РК, Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК, первым секретарем посольства РК во Франции, советником посольства РК во Франции, замдиректора Департамента внешнеэкономической политики, по совместительству – доцентом-преподавателем Института дипломатии Академии государственной службы при президенте РК (предмет "Международные организации и мировая экономика" (01.2015-05.2020).

Также занимал должность директора Департамента Европы (09.2018-09.2020), генерального консула РК в Страсбурге, Франция (развитие сотрудничества РК с французским регионом Большой Восток и международной организацией – Совет Европы, 09.2020-11.2023), директора Департамента внешнеполитического анализа и стратегического планирования МИД РК (14.11.2023-15.11.2024).

До назначения послом РК в Тунисе по совместительству с ноября 2024 года был послом РК в Алжире.

