Соглашение об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС ратифицирует Казахстан

На пленарном заседании Мажилиса Парламента одобрен в первом чтении законопроект "О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя законопроект на пленарном заседании, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что ратификация соглашения направлена на продвижение отечественной продукции на рынки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"Соглашение определяет порядок и условия устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС с третьими странами в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза". Серик Жумангарин

По его словам, уже принято 52 технических регламента ЕАЭС, из них 45 вступили в силу.

Также соглашение предусматривает взаимное признание результатов оценки соответствия продукции требованиям, установленным в ЕАЭС и на территории третьей страны. При этом, согласно документу, должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

В соглашении изначально учтены требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы РК.

Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции.