В Париже полиция нейтрализовала мужчину, который нападал на прохожих с ножом

На Северном вокзале Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на людей, шесть человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 6:40 по местному времени (11:40 по времени Астаны) на самой станции, сообщает France Bleu.

Полиция быстро отреагировала на произошедшее, на месте создали периметр безопасности.



В результате нападения ранения получили по меньшей мере шесть человек. По данным французской железнодорожной компании, движение поездов не нарушено.

14 февраля 2022 года в Париже полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом на Северном вокзале. По информации местных СМИ, злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих вокзал.