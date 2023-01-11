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В Париже полиция нейтрализовала мужчину, который нападал на прохожих с ножом

вокзал в Париже Фото: pixabay
На Северном вокзале Парижа неизвестный мужчина напал с ножом на людей, шесть человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около 6:40 по местному времени (11:40 по времени Астаны) на самой станции, сообщает France Bleu.

Полиция быстро отреагировала на произошедшее, на месте создали периметр безопасности.

В результате нападения ранения получили по меньшей мере шесть человек. По данным французской железнодорожной компании, движение поездов не нарушено.

14 февраля 2022 года в Париже полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом на Северном вокзале. По информации местных СМИ, злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих вокзал.

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Данияр Кунафин
Париж
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