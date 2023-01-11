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Горные козлы с детенышами попали на камеру в Чарынском каньоне

горные козлы Чарынский каньон Фото: скриншот видео
11 января на странице в Instagram Национального парка "Чарынский каньон" появилась запись с фотоловушки, на кадрах которой запечатлены горные козлы и их детеныши, сообщает Zakon.kz.

Парнокопытные населяют труднодоступные скалистые места, крутые склоны обрывов, ущелий и избегающие обширных открытых и ровных пространств. Они прекрасно приспособлены к жизни в горах, с исключительной быстротой и ловкостью передвигаются по самым неприступным кручам.

Восемь видов горных козлов подразделяют обыкновенно на три группы, различающиеся преимущественно строением рогов.

Чарынский государственный национальный природный парк  – природная территория, которой присвоен статус национального парка и природного парка, расположенная в Алматинской области. 

3 октября 2022 года сообщалось, что снежный барс попал в объектив фотоловушки в Алматинском государственном природном заповеднике.

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