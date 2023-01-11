Сколько казахстанцев имеют кредиты и долги по ним

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 11 января рассказала, сколько кредитов имеют казахстанцы и сколько накопилось долгов по ним, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Агентства, за 11 месяцев 2022 года кредиты банков физлицам увеличились на 29,4% до 13,9 трлн тенге.

"В том числе объем потребительских кредитов вырос на 24,1% до 7,6 трлн тенге. Общее количество заемщиков составило 6 868 тысяч человек. Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 5,6%, или 461 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 536 тысяч человек, увеличившись с начала 2022 года года на 121 тысячу человек". Мадина Абылкасымова

По данным ведомства, на внебалансе банков количество проблемных заемщиков составило 532 тысячи человек, снизившись с начала 2022 года на 186 тысяч человек. 76% заемщиков имеют долг на балансе на сумму до одного млн тенге со средней суммой проблемной задолженности в размере 320 тысяч тенге, 87% заемщиков имеют долг на внебалансе на сумму до 1 млн тенге со средней суммой проблемной задолженности в размере 266 тысяч тенге.



"Объем микрокредитов, выданных микрофинансовыми организациями, за 11 месяцев 2022 года вырос на 42,7% до 979 млрд тенге, общее число заемщиков составляет 1 528 тысяч человек. Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 8%, или 76 млрд тенге. Количество заемщиков с просрочкой более 90 дней составило 257 тысяч человек, снизившись с начала года на 115 тысяч человек". Мадина Абылкасымова

По данным Агентства, средняя сумма проблемной задолженности в МФО составила 299,2 тысячи тенге.

По онлайн микрокредитам, как добавила Мадина Абылкасымова, объем кредитов с просрочкой более 90 дней составил 22 млрд тенге, или 48%. Количество проблемных заемщиков – 186 тысяч человек. Средняя сумма проблемной задолженности – 118 тысяч тенге.

Для снижения закредитованности населения реализуется комплекс мер. В частности, с января 2022 года введен законодательный запрет на начисление вознаграждения по всем беззалоговым потребительским займам и микрокредитам физлиц после 90 дней просрочки. Еще приняты регуляторные меры по ограничению ставок вознаграждения по потребительским микрокредитам.

С 2020 года установлен коэффициент долговой нагрузки заемщиков на уровне 50% от совокупных доходов заемщика. Также введен запрет на выдачу займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

Вдобавок ужесточены меры пруденциального регулирования банков и микрофинансовых организаций.

Для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, в декабре прошлого года введен лимит по доле микрокредитов с просрочкой более 90 дней на уровне не более 20%.

С октября 2021 года введен единый порядок досудебного урегулирования проблемной задолженности, предусматривающий обязательную процедуру рассмотрения банками и микрофинансовыми организациями обращений заемщиков на реструктуризацию просроченного займа. Для защиты прав должников предусмотрено право заемщика обратиться в Агентство в случае недостижения согласия с кредитором по условиям реструктуризации.

Между тем в Казахстане заработал институт банкротства физлиц. 30 декабря 2022 года президент Казахстана подписал закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» и сопутствующие поправки к нему. Закон предусматривает три вида процедур банкротства физлиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.