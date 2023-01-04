Как будет работать закон о банкротстве физлиц

Опубликован закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающим 1600 МРП (5,5 млн тенге). Для инициирования процедуры должник подает соответствующее заявление через госкорпорацию "Правительство для граждан".

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника. С даты возбуждения производства долговые обязательства считаются истекшими, прекращается начисление пени (неустойки, штрафа), а должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства, запрещен выезд за пределы РК, приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника.

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

После признания банкротства граждане:

будут ограничены на получение займов и кредитов в течение 5 лет – кроме получения микрокредитов ломбардов;



на повторную процедуру смогут подать только через 7 лет;

вдобавок их финансовое состояние будут мониторить на протяжении 3 лет после банкротства.

Кроме того, приняты сопутствующие поправки в ряд НПА и поправки в КОАП по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК.

К примеру, за сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация правоустанавливающих документов в процедуре восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства предусмотрен штраф в размере 100 МРП (345 000 тенге).

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года.

