Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Сената 23 мая рассказал, сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты, сообщает Zakon.kz.

Олжас Кизатов привел информацию по состоянию на 1 апреля 2024 года.

По его словам, общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге.



"Из них доля просроченных кредитов 90+ (то есть, где просрочка более 90 дней. – Прим. ред.) составляет 1,6 трлн тенге, или 12%. Количество заемщиков, получивших потребительские займы, составляет 8,4 млн тенге. Количество заемщиков, у которых просрочка свыше 90, составляет 1,5 млн человек", – заявил он.

Также стало известно, кредит на какую сумму смогут взять казахстанцы без согласия супруга.

Кроме того, в Казахстане хотят ужесточить условия получения кредитов для физлиц. В частности, не выдавать займы без биометрии. Таким образом граждан хотят защитить от мошенников.

