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Законодательство РК

Сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты

кредиты, Казахстан, АРРФР , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:57 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов в кулуарах Сената 23 мая рассказал, сколько казахстанцев имеют проблемные кредиты, сообщает Zakon.kz.

Олжас Кизатов привел информацию по состоянию на 1 апреля 2024 года.

По его словам, общий размер потребительских займов составляет 14,2 трлн тенге.

"Из них доля просроченных кредитов 90+ (то есть, где просрочка более 90 дней. – Прим. ред.) составляет 1,6 трлн тенге, или 12%. Количество заемщиков, получивших потребительские займы, составляет 8,4 млн тенге. Количество заемщиков, у которых просрочка свыше 90, составляет 1,5 млн человек", – заявил он.

Также стало известно, кредит на какую сумму смогут взять казахстанцы без согласия супруга.

Кроме того, в Казахстане хотят ужесточить условия получения кредитов для физлиц. В частности, не выдавать займы без биометрии. Таким образом граждан хотят защитить от мошенников.

Мадина Мамырханова
АРРФР Сенат Парламента РК Казахстан 2024 год Кредиты
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