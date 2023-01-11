Астрологи назвали Топ-6 лучших работников и коллег по знаку зодиака

Эксперты по звездам рассказали, что самые хорошие работники и коллеги рождаются под шестью знаками зодиака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, около 20% работодателей при приеме новых сотрудников обращают внимание не только на резюме и деловые качества, но и на дату рождения и знак зодиака.

В Топ-6 рейтинга комфортных зодиакальных трудяг вошли представители Водолеев, Козерогов, Весов, Дев, Тельцов и Овнов.

Водолей

Они являются незаменимыми коллегами с большими творческими способностями, которые могут внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и худшие стороны.

Работодатели любят нанимать Водолеев из-за их способности поднимать упавший дух других сотрудников. Эти ребята помогают выявлять скрытый потенциал окружающих и раскрывать их способности. Еще у Водолеев нет предубеждений. Это обладатели пытливого интеллекта, у них самые оригинальные идеи в команде. Эти люди способны анализировать проблемы с разных сторон и предлагать небанальные решения.

Козерог

Работа для Козерогов является культом, которому они поклоняются. Благодаря трудолюбию они способны повысить эффективность коллег.

Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют на реализацию профессиональных целей. А если вы вдруг столкнулись с трудностями, то именно они помогут найти решение проблемы. Да, Козероги могут внешне казаться не слишком приветливыми или общительными, но они преданные и всегда придут на помощь, когда вы в ней нуждаетесь. "Меньше слов, больше дела" – вот девиз людей этого знака зодиака, за что их очень уважает начальство.

Весы

Весы очень преданы делу, и, хотя людям этого знака зодиака нравится развлекаться на работе, они следят за тем, чтобы выполнять обязанности эффективно и результативно.

Если подружиться с Весами, можно стать более целеустремленным. Коллеги с этим воздушным знаком зодиака известны спокойствием и уравновешенным темпераментом. Их умение находить с клиентами общий язык разрядит любую кризисную ситуацию. Позитивность, дружелюбие и покладистый характер делают Весы достаточно популярными в офисе. Ведь они всегда знают, как поддержать напарника, и дарят чувство комфорта на рабочем месте.

Дева

Дотошные до деталей Девы тоже очень ценятся работодателями. Эффективность – это про их образ жизни, будь то работа или быт.

Единственная проблема в том, что представители этого знака зодиака имеют склонность к критике. Но своими, казалось бы, обидными словами и зазнайством коллеги-Девы только помогают. Вы еще скажете им спасибо после того, как исправите допущенную в отчете ошибку раньше, чем ее заметит начальство и вызовет вас в свой кабинет для выяснения отношений. К тому же эти земные товарищи на рабочем месте незаметно помогают вам стать лучшей версией себя. Держитесь рядом с Девами, чтобы извлечь много ценных уроков, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице.

Телец

Уже понятно, что рожденные под земными знаками зодиака люди – отличные работники и коллеги. В частности, Тельца работодатели любят за методичность и старательность.

Порой обладателям этого знака зодиака может понадобиться чуть больше времени для принятия решения или выполнения поставленной задачи, но результаты их усилий никогда не разочаровывают руководство. Тельцы на рабочем месте спокойны и собраны даже во время стрессовых и кризисных ситуаций. И это очень помогает, когда коллеги паникуют, не зная, что делать. Рядом с носителем этого знака зодиака все чувствуют, что способны свернуть горы и добиться своего. В итоге работоспособность людей, собравшихся вокруг Тельцов, значительно повышается.

Овен

Овны будут первыми, кто добровольно поучаствует в новом или сложном проекте. Будучи прирожденными лидерами, представители этого знака зодиака умеют проявлять инициативу и мотивируют других.

У них быстрый темп работы, поэтому часто Овны справляются с задачами раньше остальных, что позволяет им расслабиться и немного передохнуть. Эти огненные люди обладают большим динамизмом и энергией. Овен выделяется в любом коллективе, но становится особенно заметным для руководства, когда дело доходит до быстрого мышления, новаторских идей и безграничной энергии. Обладатели этого знака зодиака очень лояльны к тем, с кем ладят, поэтому остальным стоит задуматься о дружбе с коллегой-Овном.

Новость по теме Любимчики удачи января 2023 года: астрологи назвали два знака зодиака

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые проживут счастливую и долгую жизнь. В этот рейтинг вошли представители Близнецов, Львов и Водолеев.