Как изменились штрафы за нарушение ПДД в 2023 году

В Казахстане с 1 января 2023 года утвержден новый месячный расчетный показатель, исходя из которого и рассчитываются штрафы, в том числе за нарушение Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году 1 МРП составляет 3450 тенге, по сравнению с прошлогодним показателем он вырос на 13%. Соответственно, на столько же увеличатся штрафы за нарушение ПДД.

Превышение скорости

Так, штраф за превышение скорости движения автотранспорта на 10-20 километров в этом году составит 17 250 тенге (5 МРП, в 2022 году он составлял 15 315 тенге).

За превышение скорости на 20-40 километров предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге, было 30 630 тенге ).

За превышение скорости свыше 40 километров в час штраф уже 20 МРП (69 тыс. тенге, было 61 260 тенге).

За повторное превышение скорости в течение года после наложения адмвзыскания предусмотрен штраф в 30 МРП (103 500 тенге, было 91 890 тенге).



Вождение без прав и на красный свет

За управление автомобилем без водительских прав грозит штраф в 20 МРП (69 тысяч тенге).

В случае, если за рулем окажется водитель, лишенный водительских прав, то ему грозит штраф в 50 МРП (172 500 тенге), либо арест на 20 суток.

За наиболее распространенное нарушение – несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, придется заплатить 10 350 тенге вместо 9 189 тенге (3 МРП).

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика предусматривает штраф в 10 МРП (34 500 тенге, было 30 630 тенге). За повторное правонарушение штраф составляет уже 15 МРП (51 750 тенге вместо 45 945 тенге).

За движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам штраф увеличился с 45 945 тенге до 51 750 тенге (15 МРП).

Неправильная парковка

За нарушение правил остановки или стоянки штраф установлен в 5 МРП (17 250 тенге вместо 15 315 тенге).

Парковка на тротуаре, клумбах, детских и спортивных площадках, а также парковка на проезжей части, ставшая препятствием для движения других авто, предусматривает штраф в 10 МРП (34 500 тенге, было 30 630 тенге).

А вот за уклонение от уплаты за платную парковку придется заплатить штраф в 3 МРП (10 350 тенге, в 2022 году это было 9 189 тенге).

Стоит отметить, что за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем предусмотрен штрафом 5 МРП (17 250 тенге вместо 15 315 тенге в 2022 г.).



Невыполнение требований сотрудника полиции

За невыполнение требования сотрудника об остановке авто грозит штраф в 40 МРП (138 тысяч тенге вместо 122 520 тенге в 2022 году). Повторное нарушение в течение года приведет к лишению прав с арестом на срок до 5 суток.

Казахстанцы, уже лишенные прав за такое нарушение, получат штраф в 60 МРП (207 тысяч тенге).

Пешеходы

Пешеходам за невыполнение требований ПДД (переход в неположенном месте и т.д.) грозит штраф в 2 МРП (6 900 тенге, в 2022 году – 6 126 тенге).

За повторное нарушение в течение года штраф вырастет до 10 МРП (34 500 тенге).

Общество

Изменились штрафы и за плевки в общественном месте, а также за вынос мусора в неустановленных местах. За такое нарушение придется заплатить штраф в 5 МРП (17 250 тенге). За повторное нарушение грозит штраф уже в 10 МРП или 34 500 тенге.