В Казахстане побит рекорд по штрафам за нарушение ПДД

Казахстанские автомобилисты в 2024 году побили рекорд по штрафам, заплатив за нарушение правил дорожного движения более 139 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал kolesa.kz со ссылкой на данные Генпрокуратуры, всего в 2024 году казахстанским физическим и юридическим лицам было выписано штрафов на 304,3 млрд тенге.

"Как подсчитали в Генеральной прокуратуре РК, при этом около 40% взысканий, или 139,46 млрд тенге, назначили за игнорирование ПДД водителями и пешеходами. На втором месте в прокурорском антирейтинге стоят нарушения в налоговой сфере. На третьем – в сфере общественного порядка и нравственности, такие как мелкое хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте, нарушение тишины и так далее", – говорится в сообщении за 29 января 2025 года.

Для сравнения: в 2023 году за нарушение правил дорожного движения казахстанцев оштрафовали на 88,7 млрд тенге, то есть рост составил 36%. А в 2014-м взысканий оформили на 21,672 млрд тенге – в 6,4 раза меньше, чем в 2024 году.

"За 10 лет размер штрафов за некоторые нарушения ПДД в стране, конечно же, изменился. В ряде случаев сумма выросла в несколько раз. Но статистика у прокуроров тем не менее получилась удручающая", – отметили специалисты портала.

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О том, как вырастут штрафы в Казахстане в 2025 году в связи с вступлением в силу поправок в КОАП, можете узнать по ссылке.