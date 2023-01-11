В Иране гражданина Бельгии приговорили к 40 годам за шпионаж

Исламский революционный суд Тегерана вынес предварительное решение по четырем обвинениям против бельгийского подданного, задержанного ранее в Иране, сообщает Zakon.kz.

После завершения расследования и ряда судебных заседаний гражданина Бельгии Оливье Вандекастеле признали виновным по меньшей мере в четырех обвинениях, сообщает Tasnim.



Бельгийского подданного Оливье Вандекастеле задержали по обвинению в шпионаже против Ирана в пользу иностранных спецслужб, сотрудничестве с правительством США, профессиональной контрабанде валюты на сумму 500 тыс. долларов и отмывании денег на такую ​​же сумму.

По обвинению в шпионаже его приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Еще к 12,5 годам тюрьмы его приговорили по обвинению в сотрудничестве с правительством США.

По третьему обвинению, то есть профессиональная контрабанда валюты на сумму 500 тыс. долларов, председатель суда приговорил Вандекастеле к 2,5 годам лишения свободы, конфискации вывезенной валюты, уплате штрафа. Он также получил 74 удара плетью.

По обвинению в отмывании денег на сумму 500 тыс. долларов его приговорили к 12,5 годам лишения свободы и конфискации основного имущества доходов и доходов от совершения преступления по отмыванию денег.