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Четырех человек казнили в Иране по обвинению в шпионаже на Израиль

Четырех человек казнили в Иране по обвинению в шпионаже на Израиль Фото: pixabay
В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении четырех человек, которых обвиняли в работе на израильскую разведку и подготовке теракта, сообщает Zakon.kz.

По сообщению информагентства Mizan, в Иране казнили четырех человек, обвинявшихся в подготовке теракта на оборонном объекте. Согласно решению суда, казненные были "связаны с Моссадом" (государственной разведкой Израиля) и планировали устроить взрыв на заводе по производству снарядов в Исфахане. Приговор привели в исполнение утром 29 января.

Четырех мужчин из Курдистана признали виновными в "сотрудничестве с сионистским режимом", "распространении нечестия" и участии в террористической группе. Приговоренные пытались обжаловать приговор, но их апелляцию отклонили. Казнь совершили в тюрьме к северу от Тегерана.

Оппозиционный действующему иранскому режиму телеканал Iran International сообщает, что четверых мужчин арестовали летом 2022 года по обвинению в нелегальном проникновении в страну и подготовке теракта. Иранские силовики утверждали, что казненные якобы проходили обучение в лагерях Моссада и несколько раз выполняли для израильской разведки миссии в странах Африки. Правозащитные организации осудили казнь, отметив, что осужденные давали показания под пытками.

В 2023 году в Иране, по данным ООН, казнили 834 человека. Только за месяц с 22 декабря 2023-го по 21 января 2024 года в стране привели в исполнение смертные приговоры в отношении 90 человек.

В конце декабря стало известно, что шведскому дипломату в Иране грозит смертная казнь по обвинению в работе на израильскую разведку.

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