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Совместное заседание палат Парламента созвал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов

Совместное заседание палат Парламента созвал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов Фото: gov.kz
13 января состоится совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК.


"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 13 января 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

19 декабря в Астане прошло совместное заседание палат Парламента. На заседании рассмотрели вопрос о принятии нового регламента Парламента Казахстана.

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