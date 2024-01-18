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Почему Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента

Почему Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента Фото: senate.parlam.kz
Стало известно, почему председатель Мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата Сената Парламента РК Акмарал Альназаровой, ожидается, что будет вынесен вопрос по направлению миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН.

"В целом, это решение принимается Парламентом по предложению главы государства. Поэтому в повестку дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование", – рассказала она.

Также журналисты поинтересовались, в какую именно страну направят миротворческие силы Казахстана.

"Пока сказать не могу. В принципе, это имеющийся опыт, Казахстан направляет своих миротворцев, поэтому это в плановом порядке эта работа... Сейчас ООН определила, завтра на заседании мы вместе с вами услышим".Акмарал Альназарова

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК ООН Кошанов Ерлан Казахстан
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