Почему Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента

Стало известно, почему председатель Мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата Сената Парламента РК Акмарал Альназаровой, ожидается, что будет вынесен вопрос по направлению миротворческих сил Казахстана, которые определяются ООН.

"В целом, это решение принимается Парламентом по предложению главы государства. Поэтому в повестку дня в рамках 53 статьи Конституции планируется это согласование", – рассказала она.

Также журналисты поинтересовались, в какую именно страну направят миротворческие силы Казахстана.