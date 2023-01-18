АО "ЗИКСТО" запустило производство пассажирских вагонов в Казахстане

В Петропавловске локализовано производство пассажирских вагонов. Они созданы с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, эксплуатационной надежности и комфорту пассажирских перевозок.

Предприятие уже завершило постройку первых пяти вагонов, которые созданы по заказу национального оператора железнодорожной сети АО "Пассажирские перевозки". Производство было реализовано при поддержке АО "Фонд развития промышленности" Казахстана.



Вагоны рассчитаны на 36 спальных пассажирских мест. Именно столько можно удобно и безопасно разместить в 9 комфортабельных купе без ущерба для свободы передвижения. Высокая автономность позволяет непрерывно следовать до первой экипировки 24 часа, что серьезно расширяет возможности формирования маршрутов на больших дистанциях.

Также они могут двигаться со скоростью 160 км/час, что позволит сделать путешествие не только комфортным, но и быстрым. Поезд, двигающийся с такой скоростью, без остановок сможет преодолеть расстояние от Астаны до Алматы, т.е. 1354 км по железной дороге, меньше чем за 10 часов.





Фото: АО "ЗИКСТО"

Вагоны обеспечивают принципиально новый уровень пассажирского комфорта. В частности, в каждом купе предусмотрены спальные места, созданные в соответствии с требованиями эргономики, установлены подголовники, индивидуальные светодиодные светильники.

Для энергоснабжения и зарядки мобильных устройств в купе предусмотрено наличие двух портов USB и двух сетевых розеток, благодаря чему пассажиры могут заряжать гаджеты одновременно.





Фото: АО "ЗИКСТО"

В вагоне установлены холодильник и СВЧ-печь, что позволяет осуществлять торговлю едой и напитками, т.е. обеспечить полноценный уровень сервиса даже при длительных путешествиях.







Фото: АО "ЗИКСТО"

В вагонах есть комбинированная система отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха с дезинфекцией. Используются передовые системы водоснабжения и вакуумные туалетные системы. Их применение гарантирует соблюдение действующих санитарных стандартов, обеспечивает пассажирам путешествие в комфортной и безопасной для здоровья среде.





Фото: АО "ЗИКСТО"

Отдельного упоминания заслуживает надежность вагонов АО "ЗИКСТО". Конструкция рассчитана на эксплуатацию в течение 40 лет, что обеспечено применением современных материалов с длительным сроком службы и высокой устойчивостью к износу, например, коррозионно-инертных сталей, композитных материалов, стеклопластика, полиуретановых эмалей. Это значит, что вагоны будут выглядеть новыми и через 10 лет.





Фото: АО "ЗИКСТО"

Вагоны рассчитаны на пробег 500 тыс. километров от момента постройки до первого деповского ремонта. Таким образом, их плановый ремонт будет осуществляться не чаще одно раза в два года. Цена нового вагона будет существенно ниже, чем у остальных поставщиков, работающих в Республике Казахстан, при равных характеристиках, функциональных и конструктивных достоинствах. Эксперты АО "ЗИКСТО" считают, что итоговая стоимость для оператора будет приблизительно в два раза ниже аналогов.