Национальный перевозчик запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов

Парк АО "Пассажирские перевозки" пополнился 30 новыми пассажирскими вагонами, произведенными на заводе в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Современные вагоны начали курсировать по маршруту №7/8 Алматы-2 – Саратов, обеспечивая пассажиров комфортом и улучшенными условиями перевозки. Первый поезд с новыми вагонами отправился сегодня, 7 июля 2025 года, с вокзала Алматы.

"Глава государства в своем выступлении подчеркнул важность обновления пассажирских вагонов как одного из ключевых направлений развития транспортной инфраструктуры. В рамках выполнения этого поручения наша компания активно работает над модернизацией вагонного парка, что является стратегическим приоритетом. Сегодня обновленный состав запускается на маршруте Алматы – Саратов. Эти изменения станут значимым этапом в развитии транспортного сообщения между регионами", – отметил на презентации новых вагонов генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов.

Каждый состав включает десять вагонов: пять купейных и пять плацкартных, рассчитанных на перевозку более 400 пассажиров в одном направлении.

Поезд курсирует по четным дням:

отправление со станции Алматы в 20:00;

прибытие на станцию Саратов – через день в 10:10 по времени РФ;

обратный рейс из Саратова – в 14:55, прибытие на станцию Алматы – через день в 06:54 по времени РК.

Вагоны построены с учетом современных мировых требований к дизайну, безопасности, надежности и комфорту. В купе оборудованы эргономичные спальные места, индивидуальные светодиодные светильники, USB-порты и сетевые розетки. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе и места для колясок, а также кнопка вызова проводника. Срок службы вагонов – до 40 лет.

Фото: КТЖ

За последние два года АО "Пассажирские перевозки" закупило 318 вагонов ТОО "ЗИКСТО", из которых 241 уже введен в эксплуатацию, включая 30 вагонов, запущенных на маршруте №7/8 Алматы-2 – Саратов. Новые вагоны также курсируют по маршрутам Актобе – Атырау, Павлодар – Туркестан, Кызылорда – Семей, Алматы – Павлодар.

С 2025 по 2027 год планируется поэтапная поставка еще 350 вагонов. Первая партия из 100 вагонов поступит уже в текущем году.

До 2030 года в рамках программы модернизации парк планируется обновить полностью.