Бывший король Греции и крестный отец принца Уильяма умер в возрасте 82 лет

Бывший и последний король Греции Константин умер в возрасте 82 лет в афинской больнице, сообщает Zakon.kz.

Константин, который был племянником покойного герцога Эдинбургского и крестным отцом принца Уильяма, находился на лечении в отделении интенсивной терапии частной больницы Hygeia в Афинах, сообщает Sky News.



Персонал больницы не сообщил никаких подробностей в ожидании официального объявления.

Бывший король вступил на престол под именем Константин II в возрасте 23 лет в 1964 году.

Он начал свое правление как очень популярный монарх, но растратил большую часть этой поддержки к следующему году из-за своего активного участия в махинациях, которые привели к падению всенародно избранного правительства Центристского союза премьер-министра Джорджа Папандреу.

В конце концов, Константин был вынужден отправиться в изгнание после столкновения с военной хунтой. Монархию в Греции упразднили в 1973 году.

Когда в 1974 году была восстановлена демократия, референдум разрушил все надежды Константина на повторное царствование.

Он смог вернуться на родину лишь в последние годы жизни.

Константин родился 2 июня 1940 года в Афинах и был племянником принца Филиппа, покойного герцога Эдинбургского, уроженца Греции.

Признавая, что Греция теперь является республикой, Константин до конца жизни продолжал называть себя королем Греции, а своих детей – принцами и принцессами, хотя Греция больше не признает дворянских титулов.

Большую часть своих лет в изгнании он прожил в лондонском пригороде Хэмпстед Гарден, и, как говорят, был особенно близок со своим троюродным братом, нынешним королем Чарльзом III.