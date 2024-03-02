Бывший премьер-министр Канады умер в возрасте 84 лет

Брайан Малруни, бывший премьер-министр Канады, заключивший эпохальное соглашение о свободной торговле с США, умер в возрасте 84 лет.

О смерти Малруни сообщила его в дочь в социальной сети X (бывший Twitter).

"От имени моей матери и нашей семьи мы с большой печалью сообщаем о кончине моего отца, досточтимого Брайана Малруни, 18-го премьер-министра Канады. Он умер мирно, в окружении семьи", — написала Кэролайн Малруни 29 февраля.

После известия о смерти бывшего премьер-министра Палата общин Канады рано вечером в четверг объявила перерыв, чтобы почтить память Малруни. На смерть политика отреагировал и нынешний глава страны.

"Брайан Малруни любил Канаду. Я опустошен, узнав о его кончине. Он никогда не переставал работать на канадцев и всегда стремился сделать эту страну еще лучшим местом, которое можно было бы назвать своим домом", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также он отметил важную роль своего предшественника в "построении современной, динамичной и процветающей страны", которой является Канада.