Роман Скляр посетил Москву с рабочим визитом
Как сказано в сообщении на сайте главы правительства, в состав делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. первого заместителя руководителя Аппарата правительства РК Габит Сыздыкбеков, председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев.
Отмечено, что в ходе встреч с заместителями председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, министром транспорта РФ Виталием Савельевым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.
"В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов "Западная Европа – Западный Китай" и "Север – Юг", строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", – говорится в сообщении.
Также участники встречи коснулись вопросов промышленной кооперации, а именно, реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.
Фото: primeminister.kz
По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.
Кроме того, российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.