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Роман Скляр посетил Москву с рабочим визитом

Роман Скляр посетил с рабочим визитом Москву Фото: primeminister.kz
9-10 января 2023 года Москву с рабочим визитом посетила казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении на сайте главы правительства, в состав делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. первого заместителя руководителя Аппарата правительства РК Габит Сыздыкбеков, председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев.

Отмечено, что в ходе встреч с заместителями председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, министром транспорта РФ Виталием Савельевым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.

"В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов "Западная Европа – Западный Китай" и "Север – Юг", строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе", – говорится в сообщении.

Также участники встречи коснулись вопросов промышленной кооперации, а именно, реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.


Роман Скляр посетил с рабочим визитом Москву

Фото: primeminister.kz

По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Кроме того, российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.

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