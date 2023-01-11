Информацию о треснувшем мосте прокомментировали в акимате Астаны

11 января в Казнете появилось видео, на кадрах которого на столичном "Горбатом мосту" расходятся швы. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны уточнили, что будут проведены аварийно-восстановительные работы, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание автор в подписи к видео уделил внимание тому, что мост открыли после почти двухлетнего ремонта в июле 2022 года.





На видео отреагировали в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и напомнили, что мост по шоссе Алаш ("Горбатый мост") ранее был признан аварийным. Поэтому правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по ней было открыто летом 2022 года.

Теперь же, по данным ведомства, частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился.

"В связи с этим участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка", – говорится в сообщении.

В управлении также заявили, что "между тем планировалось, что с наступлением сезона дорожно-строительных работ левая часть путепровода будет перекрыта для проведения аварийно-восстановительных работ".

"Учитывая, что произошло повреждение, движение для автотранспорта по левой стороне путепровода в ближайшее время будет перекрыто. Тем не менее движение для автотранспортных средств будет обеспечено в обе стороны", – заключили в Управлении транспорта.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года при проведении демонтажных работ обрушилась балка на этом мосту.