В Астане перекроют участок от ул. Калкаман до моста "Караоткель"

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 26 августа предупредило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от ул. Калкаман, сообщает Zakon.kz.

В этой связи с 26 по 29 августа этот участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.







"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане закрыли проезды еще к нескольким остановкам общественного транспорта. Подробнее можно узнать здесь.

