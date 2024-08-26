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В Астане перекроют участок от ул. Калкаман до моста "Караоткель"

Ремонт и укладка тротуаров, ремонтные работы тротуаров, строительство тротуаров, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 23:08 Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 26 августа предупредило о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по подходу к мосту "Караоткель" от ул. Калкаман, сообщает Zakon.kz.

В этой связи с 26 по 29 августа этот участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.


"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане закрыли проезды еще к нескольким остановкам общественного транспорта. Подробнее можно узнать здесь

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