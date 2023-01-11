Токаев принял акима Акмолинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, отмечается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики региона. В частности, пишет Акорда, в сфере сельского хозяйства благодаря мерам государственной поддержки объем валовой продукции впервые превысит отметку в 1 трлн тенге. Объем производства промышленной продукции составил порядка 1,4 трлн тенге. Сохраняется рост инвестиций в основной капитал. Во всех сферах экономики создано свыше 22 тыс. новых рабочих мест, из них постоянных – 16 тыс.

Президента также проинформировали о ходе отопительного сезона, строительстве ТЭЦ в Кокшетау, реализации ряда инфраструктурных проектов, развитии пристоличных регионов, а также продвижения сферы туризма.

В завершение глава государства поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.



