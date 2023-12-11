Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава государства принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова

Глава государства принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии Акмолинской области.

Президенту было доложено о положительных результатах в ряде отраслей экономики региона. Инвестиции в основной капитал составили 530 млрд тенге, в том числе частные инвестиции – 435 млрд тенге. Реализовано 154 проекта, создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Как сообщил Марат Ахметжанов, на постоянной основе принимаются меры по поддержке аграриев и увеличению доли переработанной продукции. С начала года выросло производство таких продуктов, как растительное масло, переработанное мясо, молоко, сливочное масло, сыр и творог. Ввод 3-й очереди Макинской птицефабрики и поэтапное расширение мощностей ТОО "Ак-Дала Агро" позволили области стать одним из лидеров в стране по производству мяса птицы.

Особое внимание было уделено ходу отопительного сезона. Как доложил аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили, что разработан проект генерального плана развития города Кокшетау, который направлен на решение экологических и инфраструктурных вопросов. Президенту также был представлен проект нового Комплексного плана по развитию агломерации, направленный на улучшение жизни населения и снижение маятниковой миграции.

В завершение президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области

Читайте также

Эксперты предсказали голевую феерию в матче "МЮ" и "Баварии"
Эксперты предсказали голевую феерию в матче "МЮ" и "Баварии"
Около 4 тысяч квадратных метров жилья сдано в одном из районов Акмолинской области
Около 4 тысяч квадратных метров жилья сдано в одном из районов Акмолинской области
Область Абай развивает сотрудничество с Республикой Татарстан
Область Абай развивает сотрудничество с Республикой Татарстан
Айсулу Омарова
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: