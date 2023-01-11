Какие фрукты наиболее полезны для иммунитета детей

Педиатр Дарья Башкутова объяснила, как поддерживать защитные силы ребенка с помощью фруктов, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в здоровом рационе обязательно должны быть фрукты и ягоды.



"В первую очередь нужно обратить внимание на цитрусовые, особенно на лимон, апельсин и грейпфрут. В них содержится достаточное количество витамина С, который необходим в период простудных заболеваний. Благоприятно воздействует витамин С и на слизистые, помогая отхождению слизи из дыхательных путей во время болезни", – рассказала врач "Газете.Ru".

Яблоки и груши, отмечает педиатр, богаты пищевыми волокнами – пектинами, которые необходимы для правильной работы желудочно-кишечного тракта, и оказывают благоприятное влияние на микрофлору кишечника.



"Похвастаться большим содержанием пищевых волокон может и ананас. В нем также много микроэлементов, среди них калий, цинк, железо, кальций, йод и марганец. Отличительное свойство ананаса – содержание фермента бромелайна, который расщепляет белки и оказывает противовоспалительный эффект", – констатировала Башкутова.

Рекомендует врач и киви, который содержит калий и витамин С, а также гранат – в нем много железа, витамины группы В, калий, магний и кальций.

Отдельное внимание эксперт советует обратить на ягоды. К примеру, черная смородина, облепиха и черноплодная рябина наполнены витаминами А и С, железом, кальцием и магнием. Полезна и хурма, содержащая витамины B1, B2, PP, E, Н, К, а также йод и железо, уточнила специалист.

"Все эти фрукты, ягоды и плоды, кроме того, имеют низкое содержание сахара, но достаточное количество витаминов и микроэлементов. Напоминаю, употреблять фрукты рекомендуется утром после пары стаканов воды или за полчаса до предстоящего обеда", – отметила педиатр.

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