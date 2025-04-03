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Советы

Топ-10 самых полезных фруктов

фрукты, здоровье, полезность, врачи, то, рекомендации, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 09:41 Фото: pexels
Фрукты – приятное и полезное дополнение к нашему рациону. Эндокринологи подробно рассказали, как правильно есть фрукты, чтобы поддерживать здоровье и контролировать вес, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что каждый из них уникален по своему составу и воздействию на организм, а польза во многом зависит от индивидуальных потребностей человека.

На основе рекомендаций и научных данных составлен топ-10 фруктов, которые заслуживают внимания.

  • Яблоко.
  • Киви.
  • Авокадо.
  • Апельсин.
  • Ананас.
  • Слива.
  • Банан.
  • Абрикос.
  • Грейпфрут.
  • Гранат.

Так, врач-эндокринолог Эльвина Бинатова советует есть фрукты в первой половине дня, чтобы избежать выброса инсулина и дополнительной нагрузки на поджелудочную железу.

Также, как отмечено в публикации издания "РБК Life", пациентам с избыточной массой тела специалист рекомендует ограничить прием фруктов из-за содержащейся в них фруктозы.

"Фрукты состоят из воды, углеводов (моносахаридов) и клетчатки, препятствующей негативному влиянию фруктозы на печень. Кроме того, клетчатка способствует нормальной работе ЖКТ и уменьшает скорость всасывания фруктозы в кровь, выступая природным барьером, снижающим уровень сахара в крови".Эльвина Бинатова

Эндокринолог Елена Островская добавила, что фрукты справедливо считаются полезной частью рациона: в них много витаминов, а еще это хорошая замена сладостям.

"В них нет жиров и добавленного сахара, но есть много важных для здоровья природных соединений. Фрукты сильно отличаются по своему пищевому составу, и их гликемическая нагрузка, то есть способность повышать уровень сахара в крови, очень разнится".Елена Островская

Например, виноград, финики, дыни, спелая хурма и сладкие бананы могут способствовать колебаниям сахара в крови и в ответ на это повышать уровень инсулина, а также стать причиной нарушений углеводного обмена или набора веса.

"В некоторых фруктах много клетчатки и меньше сахара, но важно понимать, что все они, кроме авокадо, содержат те или другие сахара", – заключила врач.

Ранее сообщалось, что растворимый кофе – не такой вредный напиток, как принято считать. Об этом заявила российский диетолог Елена Соломатина. По ее словам, слухи о его опасности для здоровья значительно преувеличены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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