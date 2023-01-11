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В Афганистане в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек

Афганистан Фото: Twitter/@salmaniazi7
В Афганистане в результате взрыва у здания Министерства иностранных дел погиб 21 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил источник РИА Новости, многие из жертв были сотрудниками Министерства иностранных дел или Министерства культуры и информации временного правительства страны.

Отмечается, что среди погибших также три члена запрещенного в Казахстане движения "Талибан".

СМИ пишут, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего прогремел взрыв.

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