В Афганистане в результате взрыва у здания МИД погибли более 20 человек

В Афганистане в результате взрыва у здания Министерства иностранных дел погиб 21 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил источник РИА Новости, многие из жертв были сотрудниками Министерства иностранных дел или Министерства культуры и информации временного правительства страны.

Отмечается, что среди погибших также три члена запрещенного в Казахстане движения "Талибан".

СМИ пишут, что террорист-смертник пытался проникнуть в здание МИД, однако был остановлен охраной, после чего прогремел взрыв.