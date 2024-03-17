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Более 20 человек погибли при ДТП в Афганистане

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 13:44 Фото: freepik
В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Афганистана по меньшей мере 21 человек погиб и 38 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 17 марта утром в районе Герашк провинции Гильменд на главной автомагистрали между южным Кандагаром и западной провинциями Герат, пишет Associated Press со ссылкой на департамент Гильменда.

"Мотоцикл врезался в пассажирский автобус, который затем врезался в бензовоз на противоположной стороне дороги. По факту происшествия ведется расследование", – сообщила местная полиция.
ДТП Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 13:44

Фото: en.mehrnews.com

Одиннадцать из 38 раненых были доставлены в больницы с серьезными травмами.

По данным Главного управления дорожной полиции страны, за последние 10 месяцев в результате дорожно-транспортных происшествий в Афганистане погибли более 1600 человек и свыше 4000 получили ранения, пишет MEHR.

Вечером 14 марта в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину лет 30-35. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

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