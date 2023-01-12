В США произошел крупный пожар на химическом заводе

В округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго произошел крупный пожар на химическом заводе, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал NBC Chicago "взрыв", предположительно, произошел около 9:00 по местному времени в грузовом контейнере в непосредственной близости от предприятия.

На месте работает аварийная бригада, жителям соседних районов рекомендовано оставаться в укрытиях из соображений безопасности.





⚠️ HAPPENING NOW: Massive (4th alarm) fire has erupted at a chemical plant southwest of Chicago in La Salle, Illinois.



Fire, hazmat, and medical units en route. pic.twitter.com/fAVlr4qdY2 — Upward News (@UpwardNewsHQ) January 11, 2023

Отмечается, что завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химические вещества и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация заверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.