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В США произошел крупный пожар на химическом заводе

химзавод Фото: Twitter/@UpwardNewsHQ
В округе Ла-Салл (штат Иллинойс) неподалеку от Чикаго произошел крупный пожар на химическом заводе, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал NBC Chicago "взрыв", предположительно, произошел около 9:00 по местному времени в грузовом контейнере в непосредственной близости от предприятия.

На месте работает аварийная бригада, жителям соседних районов рекомендовано оставаться в укрытиях из соображений безопасности.


Отмечается, что завод принадлежит компании Carus, которая производит и продает химические вещества и продукты для очистки воды, почвы и воздуха. Местная администрация заверяет, что после аварии всех сотрудников удалось безопасно эвакуировать, пострадавших в результате происшествия нет.

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