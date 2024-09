Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

По информации издания Ground news, район инцидента заволокло густым дымом.



Издание пишет, что жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери из-за едкого дыма. По данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

Также сообщается, что на месте работает большое число пожарных. Причины возгорания пока неизвестны.

+++ #Update zum #Brand in #Duisburg - #Großbrand in #Duisburger #Chemiefabrik – Warnung an die Bevölkerung +++



In einer Chemiefabrik im Duisburger Stadtteil Marxloh ist es zu einem schweren Brand gekommen. Eine dichte Rauchwolke zieht über die Buschstraße und die A59. Autofahrer… pic.twitter.com/i7q402fQp3