Крупный пожар разгорелся на химическом заводе в Германии

10 сентября в немецком городе Дуйсбург сильный пожар разгорелся на химическом заводе компании Grillo, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Ground news, район инцидента заволокло густым дымом.



"В районе Марксло в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия) над химическим заводом Grillo большой столб дыма. Компания, производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (19:20 по времени Астаны) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

Издание пишет, что жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери из-за едкого дыма. По данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.

Также сообщается, что на месте работает большое число пожарных. Причины возгорания пока неизвестны.

+++ #Update zum #Brand in #Duisburg - #Großbrand in #Duisburger #Chemiefabrik – Warnung an die Bevölkerung +++



In einer Chemiefabrik im Duisburger Stadtteil Marxloh ist es zu einem schweren Brand gekommen. Eine dichte Rauchwolke zieht über die Buschstraße und die A59. Autofahrer… pic.twitter.com/i7q402fQp3 — Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) September 10, 2024

Ранее момент взрыва мусоровоза попал на видео в Мангистауской области.