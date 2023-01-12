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В Павлодаре мужчина чуть не убил жену гантелями: пострадавшая рассказала подробности

В Павлодаре мужчина чуть не убил жену гантелями: пострадавшая рассказала подробности Фото: pixabay
Экс-супруга павлодарского дебошира, которой проломил ей голову гантелей и оставил умирать, рассказала, как чудом осталась в живых и что сейчас с ее бывшим мужем-насильником, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, этот тиран и раньше бил супругу и состоял на учете в полиции, передает телеканал "Евразия".

Летом он приревновал женщину к родственнику. По словам пострадавшей, он сказал детям: "Мы сейчас умрем". А после затащил ее в ванную, сорвал золото и изнасиловал в извращенной форме.

“Сын постучал в ванную: “мама, что там у вас?”. Я побоялась, что он что-нибудь сделает ребенку, ответила: “папа моет маму, сейчас выйдем”. А бывший муж схватил нож, потом начал душить, я там чуть не умерла. Потом положил ножик на стиральную машину, схватил гантелю и несколько раз ударил по голове. Перед тем, как упасть, я услышала треск своего черепа”.Пострадавшая женщина

Бывший муж так обставил дело, как будто жена упала с лестницы, а детям запретил открывать дверь кому-либо. С проломленным черепом она пролежала на полу полдня, потеряла два литра крови. Спасли ее врачи лишь чудом. Несчастная ослепла на один глаз.

В полиции возбудили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Но родные женщины требуют наказать тирана за попытку убийства, изнасилование и грабеж. Сейчас обидчик находится в психиатрической больнице Алматы.


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