В Павлодаре мужчина спланировал и заказал убийство бывшей жены

В Павлодаре молодой женщине по дороге на работу нанесли ножевых 15 ранений. Мать троих детей чудом выжила, а фигуранты, в том числе бывший муж жертвы предстали перед судом, передает Zakon.kz.

Сегодня, 19 февраля 2025 года, начался суд по делу о жесткой расправе над сотрудницей салона красоты.

18 июня 2024 года на одной из тихих улиц в частном секторе Павлодара неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения молодой женщине, которая шла на работу. Несмотря на страшные раны и потерю крови жертва нападения смогла сказать, что считает заказчиком своего бывшего мужа, гражданина Азербайджана, с которым прожила в браке 15 лет.

По горячим следам полицейские задержали троих подозреваемых. Женщину спасли медики.

Согласно материалам дела, всем фигурантам предъявлено обвинение по статьям 24 (ч.3), 99 (ч.2, п.7,8) УК РК – "покушение на убийство, то есть покушение на противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам".

За данное уголовное правонарушение им грозят сроки от 15 до 20 лет лишений свободы, предусмотрена и максимальная мера – пожизненное заключение.

По данным следствия, через своего знакомого муж нашел человека, который мог бы выполнить его задание за деньги. Сначала он таким образом собирался следить за бывшей женой и искать на нее компромат. Затем попросил "похулиганить", покалечив так, чтобы женщина не смогла зарабатывать и вернулась к нему. А впоследствии потребовал ее убить, предложив за это 3 млн тенге. Так в одной преступной связке оказался он сам, посредник и исполнитель. Последний, как выяснилось, является наркоманом.

Вот, что рассказала Zakon.kz сама потерпевшая:

"18 июня я шла на работу, когда на меня напал неизвестный парень. Бил ножом в грудь, лицо, резал руки, когда я защищалась. Я была в таком шоке, что не чувствовала боли даже, когда врачи зашивали. А оказалось, что задеты важные сосуды. Позже мне вскрывали грудную клетку, делали многочасовую операцию. Когда пришла в себя, врачи сказали, что у меня есть ангелы-хранители, что родилась в рубашке и все такое. Я им очень благодарна за то, что спасли мою жизнь. Только не понимаю, за что у меня хотели ее отнять?"

По ее словам, их с мужем 15-летний брак нельзя было назвать счастливым. Дело шло к разводу. Супруг не разрешал работать, ревновал без повода, грубил, обзывал.

"Да, он обеспечивал семью, но отношение ко мне было все хуже. Я инициировала расставание, и тогда начался настоящий ад, Мне даже приходилась сбегать из дома к брату, ведь я опасалась за свою жизнь. Был период, когда за детьми я ухаживала днем, а вечером вынужденно покидала квартиру. И было время, когда мы, уже разведенные, жили под одной крышей, так как я не могу оставить детей без заботы. Это продолжалось и после расторжения брака, пока шли судебные разбирательства по разделу имущества, определению места жительства детей. Я уже взяла кредит, чтобы отдать супругу долю в квартире и остаться в ней с детьми. Он мог видеть дочь и сыновей в любое время, и жить в другой нашей квартире, но он решил иначе", – говорит собеседница.

По словам потерпевшей, она надеется, что преступников накажут-по справедливости. Сам экс-супруг вину полностью отрицает.