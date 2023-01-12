В Боровом в лагере для одаренных детей скончался подросток

В республиканском лагере «Балдаурен» в Боровом скоропостижно скончался 14 -летний Нурдаулет Маннап из Хромтау. Родственники считают, что школьник умер не своей смертью, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, мальчик приехал на отдых, но спустя всего сутки его семье сообщили, что он пожаловался на боли в животе, а затем скоропостижно скончался.

"Где-то в 4 часа ночи его осмотрели наши медики с жалобой на боли. И сразу же была вызвана бригада скорой. Но, к сожалению, мальчик скончался до приезда медиков". Зам. директора республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" Жанкельды Амиргалиев

По словам сотрудников центра, Нурдаулета беспокоили боли в животе.



Но родные уверены, что в этой истории не все так просто. Накануне он звонил домой и рассказывал, что боится мальчиков из Туркестана и Астаны.

Родственники считают, что школьник умер не своей смертью.

"Только что побывали на экспертизе. Я заметил у него на плече синяки. Вся спина тоже синяя. А эксперты утверждают, что он якобы страдал какой-то онкологической болезнью. Но мы не верим этому заключению. Будем ждать окончательного ответа". Дядя погибшего Есен Бурханов

Согласно предварительному заключению, у школьника обнаружили злокачественную опухоль в мочевом пузыре. Окончательная причина смерти будет известна через месяц. Но родные говорят, что перед поездкой в Боровое Нурдаулет прошел полный медицинский осмотр и был абсолютно здоров.



