В Боровом в лагере для одаренных детей скончался подросток
По информации телеканала КТК, мальчик приехал на отдых, но спустя всего сутки его семье сообщили, что он пожаловался на боли в животе, а затем скоропостижно скончался.
"Где-то в 4 часа ночи его осмотрели наши медики с жалобой на боли. И сразу же была вызвана бригада скорой. Но, к сожалению, мальчик скончался до приезда медиков".Зам. директора республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" Жанкельды Амиргалиев
По словам сотрудников центра, Нурдаулета беспокоили боли в животе.
Но родные уверены, что в этой истории не все так просто. Накануне он звонил домой и рассказывал, что боится мальчиков из Туркестана и Астаны.
Родственники считают, что школьник умер не своей смертью.
"Только что побывали на экспертизе. Я заметил у него на плече синяки. Вся спина тоже синяя. А эксперты утверждают, что он якобы страдал какой-то онкологической болезнью. Но мы не верим этому заключению. Будем ждать окончательного ответа".Дядя погибшего Есен Бурханов
Согласно предварительному заключению, у школьника обнаружили злокачественную опухоль в мочевом пузыре. Окончательная причина смерти будет известна через месяц. Но родные говорят, что перед поездкой в Боровое Нурдаулет прошел полный медицинский осмотр и был абсолютно здоров.