В нескольких регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Синоптики предупреждают жителей 9 городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в РГП "Казгидромет", метеоусловия в Алматы, Астане, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Жезказгане, Балхаше и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщали о сильном морозе, тумане и шквале, которые ожидаются в шести областях Казахстана.