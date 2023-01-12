Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В нескольких регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В нескольких регионах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают жителей 9 городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в РГП "Казгидромет", метеоусловия в Алматы, Астане, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Актобе, Жезказгане, Балхаше и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. 

В остальных городах Казахстана метеорологические условия будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

  •  сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщали о сильном морозе, тумане и шквале, которые ожидаются в шести областях Казахстана.

Читайте также

Алматинцев просят не выезжать за город и одеваться теплее

В Казахстане за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса

В Шымкенте водители такси начали возить пассажиров в мороз бесплатно

Елена Вебер
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления